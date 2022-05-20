Ремонт тепловых сетей, корректировка платы за отопление и модернизированная диспетчерская служба. В ПАО «Т Плюс» подвели итоги отопительного сезона и обсудили планы на будущее. Встреча

Ремонт тепловых сетей, корректировка платы за отопление и модернизированная диспетчерская служба. В ПАО «Т Плюс» подвели итоги отопительного сезона и обсудили планы на будущее. Встреча энергетиков и журналистов прошла в рамках большой ежегодной пресс-конференции, в которой приняли участие сразу несколько регионов. Подробности расскажет Евгений Павлов. Встречу с журналистами открыл Андрей Вагнер, генеральный директор ПАО “Т