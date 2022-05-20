Судья признал мужчину виновным в происшествии и приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии условно. Испытательный срок составит два года.

В Вязниках водитель получил условный срок за гибель человека в ДТП. В начале 2022 года житель Бурятии, управлявший фурой, отвлёкся от управления авто и спровоцировал смертельную аварию.В какой-то момент автомобилист решил посмотреть данные навигатора, взял в руки телефон и не увидел, что догнал попутную иномарку. В результате большегруз протаранил Mercedes. Пассажир «немца» получил многочисленные травмы, от которых скончался.Судья признал мужчину виновным в происшествии и приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии условно. Испытательный срок составит два года.Приговор пока не вступил в законную силу.