Смотрите в программе Вести-Владимир: На контроле От ремонта на объектах культуры до...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":На контролеОт ремонта на объектах культуры до реконструкции привокзальной площади. Итоги поездки главы региона в Кольчугинский и Александровский районы.АнтихакерыНа страже цифрового мира. Какие технологии взамен зарубежных разрабатывают IT-умы из Гусь-Хрустального?Память о 1812-омЦенные находки при реставрации. Что скрывали залы старинной усадьбы Голицыных, связанной с именем Петра Багратиона?