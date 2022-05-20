Смотрите в программе Вести-Владимир:
На контроле
От ремонта на объектах культуры до...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
На контроле
От ремонта на объектах культуры до реконструкции привокзальной площади. Итоги поездки главы региона в Кольчугинский и Александровский районы.
Антихакеры
На страже цифрового мира. Какие технологии взамен зарубежных разрабатывают IT-умы из Гусь-Хрустального?
Память о 1812-ом
Ценные находки при реставрации. Что скрывали залы старинной усадьбы Голицыных, связанной с именем Петра Багратиона?