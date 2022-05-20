Смотрите программу «Вести-Владимир в 9 утра:
- Будь готов!
Кто шагает дружно в ряд? Во Владимире...
Смотрите программу «Вести-Владимир" в 9 утра:
- Будь готов!
Кто шагает дружно в ряд? Во Владимире праздничным шествием отметили столетие пионерии.
- Муромский ответ санкциям
Отечественные разработки на замену западным. На муромском заводе проектируют опытные образцы новой техники.
- Сетевой обзор
Лосиные бега, отвесные скалы и неожиданные находки на субботниках. Что обсуждали на этой неделе пользователи соцсетей?