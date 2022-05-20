Смотрите программу «Вести-Владимир в 9 утра: - Будь готов! Кто шагает дружно в ряд? Во Владимире...

Смотрите программу «Вести-Владимир" в 9 утра:- Будь готов!Кто шагает дружно в ряд? Во Владимире праздничным шествием отметили столетие пионерии.- Муромский ответ санкциямОтечественные разработки на замену западным. На муромском заводе проектируют опытные образцы новой техники.- Сетевой обзорЛосиные бега, отвесные скалы и неожиданные находки на субботниках. Что обсуждали на этой неделе пользователи соцсетей?