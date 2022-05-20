Владимирцы могут вернуть до 50 процентов от стоимости путевки в детский лагерь по программе...

Владимирцы могут вернуть до 50 процентов от стоимости путевки в детский лагерь по программе туристического кэшбека. Ребёнок может даже не раз за лето отдохнуть в лагере, количество смен не ограничено и возврат можно получить за каждую. Но лимит есть у кэшбека - не более 20 тысяч рублей.Светлана Болтунова, директор департамента образования Владимирской области:- Условием участия в этой программе является, во-первых, наличие карты МИР у родителя. Вхождение в программу лояльности со стороны родителей. И отдых в летней оздоровительной организации, которая входит в реестр организаций, расположенный на платформе Ростуризма.В федеральную программу "летнего" туристического кэшбека входят почти все муниципальные детские лагеря отдыха Владимирской области. Еще два сейчас готовят документы. Перечень туроператоров, которые продают путевки в них, есть на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Детские лагеря". Возврат денежных средств можно получить за путевки, купленные в период с 31 марта по 31 августа. Сама лагерная смена должна завершиться не позднее 30 сентября.