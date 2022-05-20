ГТРК «Владимир» представляет цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»,...

ГТРК «Владимир» представляет цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!», посвященных популярным людям региона: писателям, моделям, путешественникам, спортсменам, участникам центральных телевизионных шоу, художникам, музыкантам и многим другим. Не пропустите свежие интервью с нашими земляками на самые разные актуальные темы, ведь герои материалов — это те, кто окружают нас каждый день.Ольга Корнева родилась и выросла во Владимире. Девушка активно занималась художественной гимнастикой у заслуженного тренера СССР, Председателя Федерации художественной гимнастики Владимирской области - Любови Николаевны Толкачевой. Правда, спортивным мечтам не суждено было сбыться из-за резкого скачка в росте. Ольга Корнева вытянулась до 181 см и решила использовать это уже в модельном деле.В 2005 году девушка вышла в финал на конкурсе красоты «Владимирская красавица» и стала «Мисс Зрительских симпатий».В 2010 году Ольга Корнева прошла обучение в школе моделей Вячеслава Зайцева и начала выступать на подиуме под его руководством.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с талантливой девушкой и выяснить — как ей удалось воплотить мечту детства многих русских девочек, а также что происходит с российским подиумом сегодня.- Ольга, Вячеслав Михайлович Зайцев — это легенда, оригинальный художник-модельер, создатель потрясающих костюмов. Сегодня продолжаются показы маэстро? Как вам работается под его руководством?- Вячеслав Михайлович обычно открывает своим показом Неделю моды в России. И это всегда грандиозное шоу, праздник, торжество стиля. В его Дом моды я пришла на обучение осознанно. И еще на кастинге Вячеслав Михайлович отобрал меня для своего показа. Это был успех! До сих пор вспоминаю свой первый выход с огромным трепетом и волнением. А потом был выпускной, где нас отбирали в агентство. Это был сложный период моей жизни, я тогда еще жила во Владимире, очно училась и работала тренером в крупном спортивном клубе. При этом в течении трех месяц - дважды в неделю ездила в Москву на занятия. Настоящий экстрим! А после определенных успехов в модельном деле пошли регулярные показы по сезонам: Российская неделя моды, Московская неделя моды, ювелирная неделя моды «Эстет» и др. Отдельно выделю День рождения маэстро. Каждое 2 марта проходили оригинальные показы с экстравагантными прическами, необычными макияжем и потрясающими костюмами. Из гостей всегда присутствовали звезды эстрады, известные личности, поклонники и друзья Вячеслава Зайцева.- Случалось ли на выходах что-то необычное и интересное? Возможно, курьезные случаи?- Конечно. Был случай, когда нас по сценарию буквально выталкивали из-за кулис на сцену, чтобы у зрителей был эффект, будто мы падаем. Искусство — оно такое! На самом деле было очень весело. А однажды я выходила в маске на глазах, но ее верхняя ткань от моего дыхания запотела. И, честно говоря, я не особенно видела куда иду. Пришлось ориентироваться по свету, музыке и по количеству шагов. Бывали частые парные выходы с молодыми людьми. Представьте: мы, роскошно одетые, должны продемонстрировать залу общение, какую-то личную историю, которой нет. Вот, однажды, коллега и начал мне рассказывать - как провел свои выходные. Меня это невероятно рассмешило. В ответ я рассказала ему о своих выходных. Публика была в восторге от наших живых эмоций. По сути это и есть актерское мастерство.- Вы же выступали и в театре, снимались в кино?- Я снялась в эпизоде фильма «Рай» у Андрея Кончаловского, где главную роль исполняла Юлия Высоцкая. А с 2015-2020 участвовала в спектакле «Трамвай желание» в театре МХТ им Чехова. В главных ролях были Михаил Пореченков, Ирина Пегова и другие. Дом моды Вячеслава Зайцева подарил мне огромный опыт и предпосылки к дальнейшему актерскому развитию. А вообще на показах я научилась женственности, грациозности и уверенности в себе. В платьях от маэстро чувствуешь себя настоящей богиней! Это демонстрируешь и публике. С опытом пришло главное умение модели - выходить без суеты и волнения из любой непредвиденной ситуации, даже когда каблук запутался в подъюбнике.- Как обстоят дела с модельным делом в наше непростое время? В пандемию многие показы были отменены. Сегодня происходит улучшение ситуации?- В коронавирус экстренно отменялись показы. Затем ситуация стала улучшаться, прошлой осенью Неделя моды все же состоялась. Но конечно же во время COVID ограничений многие модели стали развиваться в других направлениях. Я, например, создала авторский курс для женщин и девушек на основе психологии и дефиле «Красивая Походка для повседневной жизни». Отмечу, что быть моделью — это некое призвание, это определенный образ жизни, когда показы доставляют огромное удовольствие, будто у тебя День рождения много раз в году. Российские модельеры делали и делают свое дело! И это прекрасно. Тем более, что сегодня, когда происходит замещение ушедших иностранных брендов, можно вершить собственную историю, заявить о себе очень громко. Могу отметить, что времена меняются и определенная мода на типаж внешности также уходит. Мне кажется, сегодня важна именно харизма модели. И в России живут талантливые девушки самых разных национальностей, внешности, характеров. Перспектива развития модельного дела определенно есть. Если люди любят свое дело и «горят» изнутри, у них обязательно все получится.Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Фото из личного архива Ольги Корневой