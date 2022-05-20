Депутат владимирского горсовета Роман Мусихин завоевал бронзовую медаль на Гран-при России по бодибилдингу, проходившем в Москве, о чем 18 мая рассказал в своих соцсетях. Депутат попал на

Депутат владимирского горсовета Роман Мусихин завоевал бронзовую медаль на Гран-при России по бодибилдингу, проходившем в Москве, о чем 18 мая рассказал в своих соцсетях. Депутат попал на московский финал, благодаря четвертому месту на Гран-при в Рязани. Уже в столице 42-летний Мусихин взял третье место в номинации мастеров. К этому достижению депутат шел долгие годы, соблюдая