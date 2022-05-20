10 марта 2022 года в Кольчугино суд вынес приговор Полякову М.В. Он признан виновным в...

10 марта 2022 года в Кольчугино суд вынес приговор Полякову М.В. Он признан виновным в убийстве.Судом установлено, что в ноябре 2021 года в процессе совместного употребления спиртных напитков между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и потерпевшим (инвалидом по причине ампутации нижней трети голеней ног) произошел конфликт, который перешел в драку. Взяв нож, Поляков М.В. нанес им четыре удара в грудную клетку, шею и голову потерпевшего, от которых тот скончался на месте происшествия.Поляков М.В. в суде вину признал частично и сообщил, что между ним и потерпевшим возникла ссора на почве предпочтения музыкальных жанров, потерпевший набросился на него и стал душить. Он, отражая нападение, применил взятый на месте происшествия нож, которым и нанес ранения пострадавшему.Однако версию о самообороне суд расценил как способ защиты от предъявленного обвинения, она опровергнута исследованными по делу доказательствами.Судом Полякову М.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Защитник обжаловал приговор в апелляционном порядке, подав жалобу с просьбой о переквалификации действий его подзащитного превышение пределов необходимой обороны и назначения наказания без реального лишения свободы. Однако19 мая 2022 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции признан законным и обоснованным и оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Кольчугинского районного суда.Фото: https://www.pexels.com/