Выбирать или назначать? Во Владимирском филиале РАНХиГС обсудили предстоящую реформу организации...

Выбирать или назначать? Во Владимирском филиале РАНХиГС обсудили предстоящую реформу организации местного самоуправления.Участники круглого стола, на котором главы районов, депутаты райсоветов, юристы и профессиональные управленцы сошлись на мнении, что всенародные выборы глав администраций муниципалитетов не самый эффективный механизм в построении местной власти. В пользу наемного, профессионального управляющего, назначаемого по результатам конкурса, говорят и экономические факторы. Организация выборов крайне затратна, отметили участники круглого стола. Напомним, Госдума сейчас прорабатывает этот вопрос на уровне профильных комитетов и изучает позицию на местах.Александр Максимов, глава Вязниковского района:- Если даже совместно избирается глава администрации прямым голосованием вместе с депутатами, и то даже листы для голосования нужно изготовить.Александр Илларионов, замдиректора Владимирского филиала РАНХиГС:- В сегодняшней ситуации, когда у нас явка на выборы очень низкая, я считаю, что более правильным будет назначение через конкурс.