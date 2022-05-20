Сегодня, 20 мая, вместе с сотрудниками «Владимирводоканала» представители ФССП отключили здание от водопровода и канализации.

Судебные приставы отключили гостиницу «Панорама» от водоснабжения. Напомним, что в последние месяцы ведомство активно настаивает на сносе гостевого дома. Ранее в отельСегодня, 20 мая, вместе с сотрудниками «Владимирводоканала» представители ФССП отключили здание от водопровода и канализации.«На исполнении находятся дела о демонтаже постройки по улице Октябрьская, дом № 7Б. В связи с неисполнением требований судебного пристава-исполнителя о сносе гостевого дома и прекращении деятельности, должники более 100 раз привлечены к административной ответственности», - добавили в пресс-службе судебных приставов.Ознакомиться с сутью разбирательств и мнением владельца имущества можно в предыдущем «33Live.Ru».