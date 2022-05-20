Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Во Владимире росгвардейцы нашли пропавшую 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Родители сообщили об исчезновении ребёнка вечером 19 мая, когда девочка не вернулась из школы. Экипажи и наряды полиции принялись разыскивать подростка. Через некоторое время патрульные обнаружили схожую по приметам девочку, которая находилась на улице Юбилейной. О пропаже стало известно в 19-15. Около 20-00 поиски увенчались успехом.«Потеряшку» передали сотрудникам МВД, а те связались с родителями. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.