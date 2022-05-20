В парке Дружба сегодня отметили День узбекского плова. На гастрономическом фестивале побывала и...

В парке "Дружба" сегодня отметили День узбекского плова. На гастрономическом фестивале побывала и наша съемочная группа.5 огромных казанов. Около 200 килограммов плова для владимирцев приготовила узбекская диаспора. Угощения должно хватить на полтысячи человек. Так во Владимире после ковидного перерыва празднуют фестиваль узбекского плова.Камол Камилов, председатель узбекской диаспоры г. Владимира:– Земляки - они любят плов. У нас традиционное блюдо - это плов. И поэтому, у нас когда плов делается? Обычно, во все праздники. Здесь у нас есть плов, и есть праздник - фестиваль плова.И радуемся, что уже весна поздняя начинается.В этот раз плов с говядиной. В парк "Дружба" его заносят по одному казану. Чтобы не остыл. В воздухе- аппетитный аромат зиры. Жители явно обеспокоены: вдруг всем не хватит.- Отлично.- Очень вкусно!- Мы знаем, что такое узбекский плов, потому что в свое время долго жили в Казахстане. Там все рядышком.Кроме плова в меню- свежие фрукты, напитки, сладости, самса, узбекские лепешки и овощной салат.– Хрустященький, свеженький.Афроамериканцам и китайцам еда так же пришлась по душе.Организаторы фестиваля - "Союз узбеков" Владимирской области. Фестиваль плова - это шаг к дружбе, взаимному обогащению культур и межнациональному миру.Ислом Пашаев, представитель узбекской диаспоры:– Я недавних пор город Владимир и город Бухара стали побратимами. Очень хорошие налаживаются именно союзные отношения, как по трудовой миграции, так и по образовательной программе.Игорь Ефремов, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:– Администрация города всегда с большим удовольствием, большим уважением помогает в организации этих праздников. Мы предоставляем площадку муниципального парка, здесь сегодня будет выступать муниципальный художественный коллектив "Вишенка"."Вкусный" и веселый фестиваль узбеки теперь планируют проводить каждый год.Любовь Клюквина, Александр Чунаев.Вести "Владимир"