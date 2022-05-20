Федеральная служба судебных приставов по Владимирской области напоминает владельцам гостиницы...

Федеральная служба судебных приставов по Владимирской области напоминает владельцам гостиницы «Панорама» о необходимости сноса здания.На исполнении в УФССП России по Владимирской области находятся исполнительные производства в отношении физических лиц об их обязании осуществить демонтаж (снос) гостевого дома, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Октябрьская, д.7Б.В связи с неисполнением требований судебного пристава-исполнителя о сносе гостевого дома и прекращении гостиничной деятельности, проходящей в самовольной постройке, должники неоднократно, более 100 раз, привлечены к административной ответственности.В соответствии с Гражданским кодексом РФ использование самовольной постройки не допускается, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области. С целью обеспечения принудительного исполнения решения суда 20 мая 2022 года самовольная постройка отключена от сетей водоснабжения и водоотведения.Ранее здание отключено от сетей газораспределения.Фото: "Вести-Владимир"