Кольчугинская межрайонная прокуратура в результате проверки обнаружила, что предпринимателям,...

Кольчугинская межрайонная прокуратура в результате проверки обнаружила, что предпринимателям, выполнявшим госконтракты для Кольчугинской ЦРБ, не произведена своевременная оплата, что составило более 600 тысяч рублей.Установлено, что ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» с тремя компаниями заключены государственные контракты на энергоснабжение, поставку дезинфицирующих средств и ремонт транспорта.Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили. На момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 600 000 рублей.По фактам выявленных нарушений законодательства прокуратурой района внесено представление в больницу, которое рассмотрено и признано обоснованным.Кроме того, в отношении виновного должностного лица медицинского учреждения прокурором вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении.В результате прокурорского вмешательства задолженность по исполненным контрактам погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: Pixabay.com