С 20 мая 2022 года директором Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области...

С 20 мая 2022 года директором Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области назначен Николай Теняков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев.Николай Васильевич Теняков родился в 1957 году в Нижегородской области. Закончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 1974 по 2007 год проходил службу в Вооружённых силах. С 2008 года – заместитель директора регионального Департамента транспорта и дорожного хозяйства, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: администрация Владимирской области