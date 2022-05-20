Фото: 33.mchs.gov.ru/ Около двух часов дня сегодня, 20 мая 2022 года, в Главное управление МЧС...

Фото: 33.mchs.gov.ru/Около двух часов дня сегодня, 20 мая 2022 года, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре.Загорелся грузовой автомобиль на трассе М-7 в Судогодском районе, 215 км. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара.На момент прибытия подразделений наблюдалось горение прицепа автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 7 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состав, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причины пожара устанавливаются.