В Юрьев-Польском предположительно сильно пьяные актеры из Ленинградской области устроили настоящее шоу на детском спектакле. Видео плохого поведения волка, чебурашки и прочих героев

В Юрьев-Польском предположительно сильно пьяные актеры из Ленинградской области устроили настоящее шоу на детском спектакле. Видео плохого поведения волка, чебурашки и прочих героев сказок появились в Telegram-канале «SHOT» 20 мая. По рассказам очевидцев, выступающие были сильно пьяны и вели себя неадекватно. Волк, например, шатался и, чуть-ли не падая, передвигался по сцене. А ближе к концу