Вязниковским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении виновника ДТП, повлекшего...

Вязниковским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении виновника ДТП, повлекшего гибель пострадавшего. Приговором Вязниковского городского суда житель Республики Бурятия признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Установлено, что 17 января 2022 года осужденный управлял грузовым автомобилем марки «Скания» с полуприцепом марки «Шмитц», следуя по автодороге М-7«Волга» в Вязниковском районе.Взяв в руки сотовый телефон и просматривая сведения, отображаемые навигатором, мужчина отвлёкся от управления автомобилем, в результате чего врезался в движущийся впереди в попутном направлении автомобиль «Мерседес-Бенц Вито 113».В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир пострадавшего автомобиля получил многочисленные телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.Мужчине назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с установлением ограничений, предусмотренных уголовным законодательством и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.Приговор суда не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе владимирской областной прокуратуры.