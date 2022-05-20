В городах Струнино и Кольчугино появятся новые поликлиники. Оценил, как продвигается ход строительства, врио губернатора Александр Авдеев. Строительство взрослой струнинской

В городах Струнино и Кольчугино появятся новые поликлиники. Оценил, как продвигается ход строительства, врио губернатора Александр Авдеев. Строительство взрослой струнинской поликлиники проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для этого из федерального бюджета выделено 415 миллионов рублей. Планируется построить поликлинику и в Кольчугине. Для начала необходимо решить, как реализовать этот проект. Средства на строительство заложены частично на