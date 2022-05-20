Больше ста пятидесяти жительниц Владимирской области нашли работу или стали самозанятыми благодаря...

Больше ста пятидесяти жительниц Владимирской области нашли работу или стали самозанятыми благодаря участию в проекте "Занятость мам". Это совместная инициатива экспертов Народного фронта, областного союза женщин, департамента труда и центров занятости.Галина Мизелева, сопредседатель регионального штаба Народного фронта, руководитель проекта:- Женщины, которые испытывали серьезную трудность в нахождении работы или возвращения в ресурсное состояние - это был и результат пандемии, и результат нахождения в декретном отпуске - возвращаются в активную трудовую деятельность. И возвращаются не просто в активную трудовую жизнь, а возвращаются туда многие из них в новой роли.Всего участницами проекта в нашем регионе стали около пятисот женщин. Для них проводились обучающие тренинги, курсы повышения квалификации и занятия по профориентации. Специалисты были готовы оказать любую помощь, вплоть до моральной и психологической поддержки. Оказалось, что вернуться к работе или кардинально поменять профессию по силам даже одиноким и многодетным мамам. Проект продолжится. А его участницами в перспективе станут женщины, приехавшие из Луганской и Донецкой народных республик, которые решили остаться во Владимирской области.Алла Киреева, участница проекта "Занятость мам" (г. Гусь-Хрустальный):- Все навыки, которые мне давали педагоги на этих занятиях, помогли мне на сто процентов. Я стала более уверенная, изменила своё отношение и к работе, и к жизни, и к людям. Поняла, что мне надо меняться. Что всё, что происходило, уже устарело и было ни к чему.