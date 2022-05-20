Одна из самых долгожданных Всероссийских акций этого года - Ночь музеев, начнётся уже в эту...

Одна из самых долгожданных Всероссийских акций этого года - "Ночь музеев", начнётся уже в эту субботу. В регионе пройдут более ста мероприятий на площадках выставочных залов, галерей, на открытых пространствах.Темы общие - "Мода на традиции" и "Больше, чем музей". Принимать посетителей будет Музейный центр "Палаты", историческая экспозиция, Музей природы, но, пожалуй, самая необычная экскурсия пройдет на улице. Это будет путешествие с фонариком по парку "Липки". Презентации и концерты готовит музейный комплекс "Суздальского кремля", музей хрусталя в Гусь-Хрустальном, усадьба Храповицкого в Муромцеве. Экскурсию по своей выставке в центре ИЗО проведет художник Виктор Бычков. Затем состоится мастер-класс по весеннему натюрморту. С пяти часов вечера стартует программа в Муромском историко-художественном музее. Гостей ждут загадки от самого Ильи Муромца.А посетители "Александровской слободы" в эту субботу станут пассажирами ночного "культурного экспресса". Экспозиции музея превратятся в дорожные станции.На "Царской" посетителей ждет квест "Загадки старой Слободы". На станции "Ратная" туристы смогут примерить экипировку и снаряжение воинов грозненской и петровской эпох. Остановка "Потешный двор" послужит сценой для выступления творческих коллективов. Можно будет покататься на лошадях и средневековых качелях. А в финале ночи гостей ждет огненное шоу.