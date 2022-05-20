Реставрация усадьбы князей Голицыных близится к завершению. Совсем скоро здесь откроются залы, где...

Реставрация усадьбы князей Голицыных близится к завершению. Совсем скоро здесь откроются залы, где бывал и свои последние дни провел герой Отечественной войны 1812 года, участник Бородинского сражения – генерал Петр Багратион. Репортаж Веры Куликовой.В залах старинной усадьбы Голицыных – строительная пыль. Однако, уже скоро галерея комнат обретёт парадный вид. Как это и было при князе Борисе Андреевиче Голицыне. Руководителе Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812-ого года, друге Петра Багратиона. В Симе, у Голицыных, легендарный военачальник бывал неоднократно. Сюда приказал привезти себя после тяжелейшего ранения, полученного в Бородинской битве. Во время реставрации усадьба в Симе открыла немало тайн, рассказывает Алла Комарова, директор местного дома культуры.Алла Комарова, директор Симского сельского дома культуры:– Был обнаружен дверной проём, который выходил. Видимо стены здесь не было. Понятно, что стены здесь не было. И вот этот дверной проём, который был под толстым краски штукатурки, он был заложен кирпичом. Вот теперь нам открываются гипсовые филёнчатые откосы. Сейчас их восстанавливают.Реставраторы колдуют над дверьми. Лепнину восстанавливают скульпторы.Евгений Комзев, скульптор:– Идет реставрация откосов. Здесь произошла расчистка после чего будет укрепление и восстановление. На других откосах, где нет лепнины, то есть она полностью утрачена, мы восстанавливаем сами.В одной из комнат второго этажа под слоем старого деревянного покрытия обнаружили старинный паркет. Его уже восстановили. И это далеко не все находки.Алла Комарова, директор Симского сельского дома культуры:– Наша гордость старинная голицынская деревянная дверь, открывая которую гости попадали в народный музей Петра Ивановича Багратиона, восстановлена, реставрирована, осталось сейчас только мелкие элементы над верхнем козырьком двери, находится это сейчас в столярном цеху. Дело в том со временем были утрачены деревянные элементы резьбы, очень тонкой.Реставрация усадьбы Голицыных ведется с 17-ого года. Проведено отопление, восстановлена вентиляция. Здание задышало. Прежде оно разрушалось от сырости.Алла Комарова, директор Симского сельского дома культуры:– Я подходила к зданию и один угол у нас был самый печальный. Видно было , что с этого угла началась ужасная деструкция кирпича, вот каменной кладки. Я подходила, я с ним, я откровенно, мне даже не стыдно за это, я обнималась и говорила: Ну, надо потерпеть!Основная часть работ завершится к августу – юбилею Бородинского сражения. Сима станет площадкой фестиваля.Алла Комарова, директор Симского сельского дома культуры:– Этот фестиваль будет еще и посвящен, то есть будет по дорогам владимирского ополчения, которое сыграло, которое сыграло немаловажную роль в ходе войны 1812 года. Несколько этапов. И завершается этот фестиваль 25 сентября в день памяти Петра Ивановича Багратиона.В усадьбе Голицыных герой Отечественной войны 1812 года Петр Багратион скончался от ран. Похоронили полководца в Богоявленской церкви. Позже храм был разрушен. На его месте благодарные потомки 10 лет назад установили памятник Багратиону. А прах героя, который служил во имя России, в 1839-ом году был перезахоронен на Бородинском поле.Вера Куликова, Егор Герасимов.Вести "Владимир"