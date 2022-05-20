Проверки в супермаркетах начались после 16 случаев отравлений холодцом в различных регионах страны.

Владимирский Роспотребнадзор изъял из магазинов 143 килограмма смертельно опасного студня. Проверки в супермаркетах начались послеВ 33-ем регионе 11 компаний, которым поставлялась продукция, выдано предписание убрать её с прилавков. Из 143 кг утилизировано 12,4 кг. Остатки возвращены ИП для уничтожения.Напомним, что в отобранных пробах мясопродукта эксперты обнаружили превышение по содержанию нитрита натрия. На индивидуального предпринимателя, производителя товара, завели уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас его и бригадира отправили под домашний арест.Следователи продолжают расследовать дело. Они устанавливают весь круг лиц, пострадавших от этих продуктов, и кто причастен к их производству.Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в несколько сотен тысяч рублей.Роспотребнадзор предупреждает, что если вы увидите опасный товар на полках магазина, просьба сообщить в Роспотребнадзор по телефону: 8-800-100-00-04.