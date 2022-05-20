За последние сутки во Владимирской области выявили 41 случай заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявили 41 случай заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 315. В лидерах по приросту Владимир – 6 заболевших за сутки. Муром и Ковров на втором месте –