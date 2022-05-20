В мэрии отреагировали на наш запрос о разбитой территории возле дома № 16 по улице Безыменского. Местные жители жалуются на глубокие ямы и колдобины. Кто виноват? Выяснял наш корреспондент.

В мэрии отреагировали на наш запрос о разбитой территории возле дома № 16 по улице Безыменского. Местные жители жалуются на глубокие ямы и колдобины. Кто виноват? Выяснял наш корреспондент. Напомним, ранее на улице Безыменского, около дома №16 хотели возвести торговый центр. Вот только стройку закрыли, а дорога так и осталась разрушенной. Ямы и колдобины обходить