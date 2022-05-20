Департамент труда и занятости населения принял участие в заседании круглого стола, на котором подвели итоги проекта «Занятость МАМ».

Департамент труда и занятости населения принял участие в заседании круглого стола, на котором подвели итоги проекта «Занятость МАМ».Напомним, что проект «Занятость МАМ» реализуется с февраля 2021 года Владимирским региональным отделением Союза женщин России на средства фонда Президентских грантов при содействии Департамента труда и занятости населения Владимирской области совместно с региональными центрами занятости населения. Первоначально в проекте принимали участие пять центров занятости во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме. С участницами проводились профориентационные мероприятия, деловые игры, тренинги, групповые и индивидуальные занятия с психологом.За все время реализации в проекте приняли участие 525 женщин, 475 прошли обучение по специальным программам, по итогам которых 157 женщин были трудоустроены или организовали собственное дело. С начала текущего года «Занятость МАМ» пополнилась участницами, зарегистрированными в Кольчугинском и Петушинском центрах занятости. Всего же с момента реализации уровень трудоустройства женщин, имеющих несовершеннолетних детей вырос на 35 процентов, особенно в Муроме и Вязниках.