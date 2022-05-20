С 1 июля вводится два формата проведения МСЭ: с личным присутствием или без.

Во Владимирской области с 1 июля изменяются условия получения инвалидности. Об этом рассказали в департаменте социальной защиты населения.Гражданам с ОВЗ, у которых срок переосвидетельствования наступит после 1 июля, а также людям, которые обращаются впервые, необходимо получить направление на медико-социальную экспертизу.Вводится два формата проведения МСЭ: с личным присутствием или без.Присутствие обязательно если выявлено:Новый порядок предусматривает с 1 июня 2023 года онлайн-подачу документов и возможность дистанционного обжалования решений бюро.С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться с ограниченным доступом сотрудников МСЭ к персональным данным пациентов. Решение будет направляться через госуслуги.Справки доступны по телефону: 8-(4922) 77-87-58.