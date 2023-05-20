20 мая музей Старая Аптека во Владимире проведет бесплатную интерактивную экскурсию. Мероприятие...

20 мая музей "Старая Аптека" во Владимире проведет бесплатную интерактивную экскурсию.Мероприятие «История и истории Старой аптеки» пройдет с 18.00 до 21.00. Посещение будет бесплатным для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Владимира.В этот вечер гостей ждет интерактивная экскурсия, в которой «оживут» истории пяти исторических личностей, внесших вклад в развитие аптекарского и парфюмерного дела в России и Владимирской губернии.Посетители с помощью экскурсионной карты узнают о владимирском губернаторе И.М. Долгорукове, первом аптекаре Христофоре Калкау, создательнице первой женской аптеки в России А.Б. Лесневской и других, а также совершить самостоятельный осмотр экспозиции музея. Экскурсионная карта дополнится остановками, на которых гостей ждут тактильные макеты для полного погружения в экспозицию: можно будет поучаствовать в процессе создания пилюль, подписать старинный указ, угадать ароматы.Единовременно музей смогут посетить 50 человек.Фото пресс-службы администрации города Владимира