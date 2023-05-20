Популярная актриса Дарья Калмыкова разводится со вторым мужем, с которым прожила в браке пять лет.

Популярная актриса Дарья Калмыкова разводится со вторым мужем, с которым прожила в браке пять лет.Новость о разводе Дарьи Калмыковой и Николая Сергеева шокировала ее поклонников. Однако, в отличие от многих звездных пар, которые после расставания начинают вести войну в СМИ, Дарья решила сохранить лицо и не устраивать скандалы.Как сообщает наш источник, на выставке "Жить дружно!", приуроченной к 110-летию российской анимации, Дарья и Николай появились вместе со своим сыном Тихоном. Несмотря на то, что супруги подали на развод, они продолжают держать свои отношения на уровне уважения и благодарности друг к другу.Дарья написала пост в своих социальных сетях, в котором поделилась мыслями о разводе. Артистка отметила, что не хочет сплетен и грязи, а верит в благородство и доброту. Звезда также подчеркнула, что у каждого из них теперь свой, счастливый путь.Многие знаменитости после развода начинают вести шоу и бросаться колкими фразами в сторону бывшего партнера. Однако Дарья решила поступить иначе. Она понимает, что любовь может трансформироваться в теплые и уважительные чувства, а обиды проходят. Поэтому актриса решила не устраивать скандалы.Несмотря на то, что Дарья Калмыкова уже дважды развелась, она продолжает верить в любовь. Ее пример показывает, что можно расстаться с бывшим партнером цивилизованно и сохранить хорошие отношения ради детей и собственного достоинства.