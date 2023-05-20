В ситуации, сложившейся в «Костерёво-1», попробовал разобраться Александр Авдеев.

В Петушинском районе участники СВО пожаловались на отсутствие газа в военном городке. В ситуации, сложившейся в «Костерёво-1», попробовал разобраться Александр Авдеев.«Председатель городского Совета ветеранов, полковник в отставке Валерий Дубас рассказал, что в населённом пункте требуется отремонтировать дома, инженерные коммуникации, дороги, а также провести газ», - написал губернатор в соцсетях.Все процессы тормозит тот факт, что имущество принадлежит федеральным властям. Местные чиновники готовы взять объекты жизнеобеспечения на баланс, но нужно встречное согласие военных.«Встретился также с бойцами, многие из которых побывали в Сирии, участвовали в боевых действиях на Украине. Они недовольны работой управляющей компании «Доверие». Планируем встретиться с главой департамента имущественных отношений Минобороны. Надеюсь, нам удастся добиться движения хотя бы по газу. А дальше будем постепенно решать другие проблемы», - резюмировал глава региона.