Врач аллерголог и иммунолог дал совет тем, кто страдает от сезонной аллергии.

Врач аллерголог и иммунолог дал совет тем, кто страдает от сезонной аллергии.Весна – самое сложное время для тех, кто страдает от аллергии. В период, когда распускаются почки и зацветают деревья, аллергикам из дома без антигистаминной таблетки выход заказан, а фраза "Будь здоров!" раздается со всех сторон.К счастью, врач аллерголог и иммунолог Владимир Болибок дал интервью, в котором рассказал о том, как можно без лекарств облегчить свое состояние. Выдержки из беседы привело интернет-издание со ссылкой на радио Sputnik.Итак, какая диета облегчит аллергию на пыльцу? И по какой причине поможет ограничение в употреблении продуктов?Оказывается, в некоторой пище содержатся белки похожие по своему строению на те, что есть в растениях. Таким образом, поллиноз в конечном итоге выливается в пищевую аллергию.Береза заставляет многих начать чесаться после употребления яблок или персиков. Злаковые травы приводят к непереносимости злаковых продуктов. Полынь же приводит к аллергии на подсолнечное масло и семечки.Кроме того, вне зависимости от того, на что именно у пациента аллергия, доктор советует ему отказаться от употребления любых бобовых."Бобовые продукты – фасоль, горох, соя – содержат достаточно многогистамина. Это вещество, которое усиливает воспалительную реакцию", – назвал врач причину, по которой аллергия усиливается.