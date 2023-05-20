18 мая в поселке Балакирево Александровского района произошло нападение на местных жителей. Нападавшими были представители цыганской народности. По данным областной полиции об инциденте в

18 мая в поселке Балакирево Александровского района произошло нападение на местных жителей. Нападавшими были представители цыганской народности. По данным областной полиции об инциденте в дежурную часть поступило сразу несколько сообщений. Правоохранители установили личности нападавших и уже 19 мая на них завели уголовное дело по статье “Хулиганство”. 20 мая оперативные группы нескольких силовых ведомств обследовали места