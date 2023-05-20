Алена Косторная готовится к свадьбе со своим избранником.

Алена Косторная готовится к свадьбе со своим избранником.Алена Косторная, одна из самых ярких звезд фигурного катания, наконец-то рассекретила своего возлюбленного. В прошлом году спортсменка начала выступать в парном катании с Георгием Куницей, и кто бы мог подумать, что эта пара станет не только партнерами на льду, но и в жизни.Несколько месяцев Алена и Георгий скрывали свои чувства, но в конце концов все стало ясно: они влюблены друг в друга и готовы идти по жизни вместе. В прошлом году Георгий сделал Алене предложение, и она ответила "да". Теперь они планируют свадьбу, но дата пока неизвестна.Фанаты фигурного катания уже успели полюбить эту пару и называют их самой красивой парой в спорте. На тренировках в Санкт-Петербурге Алена и Георгий сблизились и начали чувствовать друг к другу особое влечение. И хотя они знали друг друга много лет, любовь между ними вспыхнула не сразу.Сегодня Алена и Георгий не скрывают своих чувств и делятся нереально романтичными совместными кадрами в социальных сетях. Их отношения развиваются стремительно, и они уже готовы начать новую главу в своей жизни.Конечно, многие задаются вопросом, как Алена будет совмещать свадьбу и подготовку к Олимпийским играм. Но спортсменка уверена, что сможет успешно справиться со всеми задачами и стать не только замечательной женой, но и лучшей фигуристкой.Нам остается только ждать свадебного торжества Алены Косторной и Георгия Куницы, и пожелать им счастья и любви на многие годы вперед.