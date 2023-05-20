Даже если вам немного за 30, есть надежда… И судьба Меган Маркл тому подтверждение.

Даже если вам немного за 30, есть надежда… И судьба Меган Маркл тому подтверждение.Некоторые привыкли читать, что успех человека по жизни определяютлибо деньги, либо связи. Отдельные личности, коих немало, полагают, что большевезет женщинам. Мол, и работать не надо, только крути бедрами и подчеркивайгубы штукатуркой. Такие личности, как нынешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл,разрушают все стереотипы. Она родилась в небогатой семье, росла зауряднойпростушкой, а в итоге окольцевала настоящего принца из королевскойсемьи Британии.Мир не без "добрых" людей, и завистники регулярноищут в Меган Маркл какой-то подвох. Ей нарочно приписывают дурные намерения,лицемерие по отношению к мужу и даже воздействие черной магии. Но есть железный факт: из "не такого как все" ребенка она превратилась в роскошнуюдиву, которую приятно вывести в свет и взять в жены даже внуку Елизаветы II.Кому-то проще объяснять это явлением чудом и божьимпромыслом, но в реальности Меган Маркл неплохо потрудилась. В детстве будущаягерцогиня Сассекская чувствовала себя не в своей тарелке. От материафроамериканки она унаследовала темную кожу, которая в почете в США никогда небыла.Из-за косых взглядов и генетических особенностей кудряваяпухлая смуглолицая девочка провела колоссальную работу над внутренним миром.Отец помог ей обрести свое место в социуме и поверить в мечты. Так Меган Маркл сталалучшей версией себя.Сейчас репутация герцогини Сассекской неоднозначна,однако это не умаляет ее заслуг в сфере личностного развития. Своим примеромжена принца Гарри показала, что уверенность в себе, ощущение самоценности,принятие данного природой облика со всеми недостатками способны привести женщинук благополучию. Причем шансы есть даже на четвертом десятке, ведь Меган Маркл вошла вкоролевскую семью в 36 лет.