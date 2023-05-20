Эксперт рассказал, как победить вредителей на своем участке и спасти урожай.

Эксперт рассказал, как победить вредителей на своем участке и спасти урожай.Колорадские жуки – главные враги каждого дачника. Этот вредитель чрезвычайно опасен для урожая и выживает даже в самых суровых условиях. Именно поэтому от него так трудно избавиться. Люди постоянно придумывают новые способы борьбы с колорадским жуком, но окончательно одержать победу над ним не удается до сих пор. К счастью, существуют эффективные лайфхаки, которые помогают дачникам в войне с уничтожителем картофеля и других растений.В беседе с председатель Общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов назвал несколько методов борьбы с колорадским жуком. Эксперт отметил, что на небольших участках эффективнее всего собирать вредителя руками. Причем делать это нужно вовремя, пока самки не успели отложить яйца."Жук много не съест. Жуку много не надо, а вот личинки его объедят куст до жилок, ничего не останется, даже листочков", – предостерег специалист.Чтобы этот способ борьбы принес результат, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, собирать насекомых нужно в глубокую емкость, наполненную мыльным или соляным раствором, чтобы те не смогли сбежать. Во-вторых, личинки нельзя давить на огороде, чтобы исключить возможность их выживания. Кроме того, необходимо тщательно осматривать не только верхушки кустов, но и нижнюю часть, а также удалять яйцекладки.Если тратить время на ручной сбор колорадского жука нет времени или желания, можно воспользоваться другими методами борьбы. Например, в войне с вредителями помогут картофельные ловушки или народные средства с использованием можжевельника, горчицы, чистотела, лука, чеснока и других отпугивающих его растений.