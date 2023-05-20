Стало известно о том, как Алла Пугачева рассчитывала помочь автору одной из самых известных своих песен.

Стало известно о том, как Алла Пугачева рассчитывала помочь автору одной из самых известных своих песен.Новым гостем Алены Блин в ее Youtube шоу стал певец и предприниматель Андрей Ковалев. Он много говорил о российских блогерах, а также о так называемых "инфоцыганах", но не преминул возможностью и затронуть Аллу Пугачеву.Как оказалось, Ковалеву рассказали о трагедии Бориса Баркаса – автора знаменитого "Арлекино", который и прославил Примадонну. Мужчина спился, потерял паспорт и кров над головой, и оказался, в результате, в приюте для бомжей.Андрей, трудившийся тогда депутатом, помог автору-песеннику получить документы. Об этом растрезвонили журналисты, и взбудораженная Алла Пугачева позвонила Андрею Ковалеву озвучив предложение о помощи.Певица, с кем раньше Андрей был достаточно дружен, подумала о том, что они могли бы купить Борису жилье вскладчину. Сказано – сделано: певица купила квартиру напополам с другом.Но не успели Алла Пугачева и Андрей Ковалев выдохнуть, как узнали трагические вести. Пить спасенный имя Баркас не бросил, подаренную квартиру пропил всего за две недели и сразу же помер. Таким образом, стало известно о том, как Алла Пугачева пыталась спасти автора "Арлекино", но, увы, не смогла.Напомним, что Борис Баркас написал множество хитов, которые исполнили группы "Машина времени" и "Автограф", а также Александр Буйнов, Александр Градский, и, разумеется, Алла Пугачева.