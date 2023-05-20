Денис Шальных весьма хорош собой – смотрите сами.

ДенисШальных весьма хорош собой – смотрите сами.Люди любят навешивать друг на друга ярлыки, даже если толкомне знакомы. Вот и этот парень попал под горячую руку. Из-за обширных татуировокна теле кому-то может показаться, что он фрик, монстр и даже мутант, но"Дни.ру" уверены, что Елена Яковлева родила прекрасного сына.Есть не меньше пяти причин считать Дениса Шальных славным.Во-первых, это его осознанный поиск своего места в мире. Многие звездные детипредпочитают сидеть у родителей на шее и быть их тенью. В отличие от сверстников,сын Елены Яковлевой заявил о себе и стал мастером на все руки.Он прошел путь от начинающего артиста до барбера, успев такжеразвить способности фитнес-тренера, детского воспитателя, режиссера, музыкантаи лингвиста. Прямо как в песне группы "Король и Шут": "Актер,лицедей, добряк и злодей. Не ради людей, а ради искусства!".Во-вторых, Денис Шальных обожает животных, да и сама ЕленаЯковлева не раз это подтверждала. Человек, который берет питомцев из приюта изаботится о них с любовью, уже на голову выше тех, кто пренебрегает такойвозможностью.В-третьих, он — мамин симпатяга. Парень не расстраиваетзнаменитых родителей и поддерживает с ними теплые отношения. Имея все шансы связатьсяс плохой компанией и запрещенными веществами, он сохранил достоинство,не ударил в грязь лицом и активно увлекся спортом.В-четвертых, Денис честный. В наши дни куда ни глянь — однилицемеры да подхалимы, готовые продать близкого человека ради личной выгоды.Елена Яковлева воспитала сына, который не стал оправдываться за измену бывшейжене и открыто признал свою вину. Не ошибается только тот, кто ничего неделает, тем более чужая душа — потемки.В-пятых, сын Елены Яковлевой целеустремленный. Захотел— забил все тело татуировками, захотел — накачал мускулы невероятных размеров.А это значит, что парню все по плечу, было бы желание.