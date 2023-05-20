На дорогах Владимирской области установят 34 новых комплекса фотовидеофиксации ПДД. Об этом...

На дорогах Владимирской области установят 34 новых комплекса фотовидеофиксации ПДД.Об этом сообщает пресс-служба Управления автомобильных дорог Владимирской области. В 2023 году в регионе на автомобильных дорогах регионального и местного значения планируется установить 34 комплекса фотовидеофиксации. В 1 квартале 2023 года уже установлено 18 единиц, из них на региональных и межмуниципальных дорогах:на а/д Сенинские Дворики – Ковров- Шуя – Кинешма, на участке от примыкания а/д «Сенинские Дворики – Шуя» -Бельково – Суханиха до д. Чернево;на а/д Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга», д. Глебово;на а/д Касимов — Муром — Нижний Новгород, 43 км;на а/д Драчево-Бутылицы-Меленки, 47 км;на а/д Владимир-Муром-Арзамас, п. Зименки, 112 км;на а/д «Владимир-Тума» — ст. Нечаевская (ст. Нечаевская, Нечаевская СОШ).Дополнительно в текущем году будут приняты в эксплуатацию во 2 квартале 2023 года ещё 16 комплексов, 3 из которых будут фиксировать неправильную остановку и стоянку транспортных средств, 13 будут фиксировать нарушения скоростного режима, включая непристёгнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем и выключенные ходовые огни во время движения.Фото: pxfuel.com