Известную гандболистку поразили сразу несколько страшных болезней.

Известную гандболистку поразили сразу несколько страшных болезней.Эмоциональная и яркая история олимпийской чемпионки по гандболу и игроке клуба "Ростов-Дон" Владлены Бобровниковой взволновала весь спортивный мир. Тяжелый недуг не покорил эту женщину и не заставил ее упасть духом.Для тех, кто не знаком с синдромом Шарпа, это воспаление соединительной ткани, которое проявляется острыми болями во время тренировок и игр. Однако, несмотря на упорство Владлены, болезнь не собиралась отступать. В начале 2023 года у нее был диагностирован еще один недуг – синдром Рейно и склеродермия. И только в апреле этого года, когда Владлена проводила анализ воспаленного лимфатического узла, стало понятно, что ее поразила лимфома Ходжкина. К счастью, такая форма рака поддается успешному лечению.Несмотря на все трудности и препятствия, Владлена не сдалась. Она начала лечение, и у нее впереди 6 курсов химиотерапии, которые должны закончиться к середине июля.