Опубликован список дворов, которые отремонтируют во Владимире в 2023 году по нацпроекту «Жилье и...

Опубликован список дворов, которые отремонтируют во Владимире в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».В 2023 году во Владимире отремонтируют 35 дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этот список вошли дворы следующих многоквартирных домов:пр-т Строителей, 21 и 23;- ул. Комиссарова, 4 и 35;ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а;ул. Лермонтова, 43;ул. Добросельская, 201-б;ул. Юбилейная, 38-а;ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6;Сущевский проезд, 1;Октябрьский пр-т, 45;ул. Растопчина, 61;ул. Сурикова, 24;пр-т Ленина, 47-а;ул. Василисина, 17;ул. Модорова, 4;ул. Верхняя Дуброва, 37;ул. Кирова, 17;ул. Ново-Ямская, 2 и 23;ул. Полины Осипенко, 15;ул. Тракторная, 7-а;ул. Песочная, 11;ул. Институтский городок, 6;ул. Ильича, 11;ул. Лакина, 131;ул. Нижняя Дуброва, 39;ул. Тихонравова, 8 и 10;ул. Безыменского, 11 и 18-а;ул. Михалькова, 2.На сегодня работы уже выполнили во дворах многоквартирных домов № 11 по улице Ильича, № 7-а по улице Тракторной, № 15 улице Полины Осипенко, а также в микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьской, дома №№ 2, 4 и 6.Фото пресс-службы администрации города Владимира