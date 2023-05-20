Опубликован список дворов, которые отремонтируют во Владимире в 2023 году по нацпроекту «Жилье и...
Опубликован список дворов, которые отремонтируют во Владимире в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».
В 2023 году во Владимире отремонтируют 35 дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этот список вошли дворы следующих многоквартирных домов:
пр-т Строителей, 21 и 23;- ул. Комиссарова, 4 и 35;
ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а;
ул. Лермонтова, 43;
ул. Добросельская, 201-б;
ул. Юбилейная, 38-а;
ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6;
Сущевский проезд, 1;
Октябрьский пр-т, 45;
ул. Растопчина, 61;
ул. Сурикова, 24;
пр-т Ленина, 47-а;
ул. Василисина, 17;
ул. Модорова, 4;
ул. Верхняя Дуброва, 37;
ул. Кирова, 17;
ул. Ново-Ямская, 2 и 23;
ул. Полины Осипенко, 15;
ул. Тракторная, 7-а;
ул. Песочная, 11;
ул. Институтский городок, 6;
ул. Ильича, 11;
ул. Лакина, 131;
ул. Нижняя Дуброва, 39;
ул. Тихонравова, 8 и 10;
ул. Безыменского, 11 и 18-а;
ул. Михалькова, 2.
На сегодня работы уже выполнили во дворах многоквартирных домов № 11 по улице Ильича, № 7-а по улице Тракторной, № 15 улице Полины Осипенко, а также в микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьской, дома №№ 2, 4 и 6.
Фото пресс-службы администрации города Владимира