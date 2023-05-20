Почти каждый третий владимирец не может позволить себе отдых в 2023 году из-за отсутствия...

Почти каждый третий владимирец не может позволить себе отдых в 2023 году из-за отсутствия денег.Участие приняли представители экономически активного населения из Владимира.По данным SuperJob, на одного члена семьи владимирец, планируя недельный отпуск, может позволить себе потратить в среднем 49 тысяч рублей. На идеальный недельный отпуск уже потребуется в среднем 160 тысяч рублей на человека. Почти каждый третий (32%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.Как оказалось, женские запросы скромнее мужских. Для реального, и для идеального отпуска мужчинам нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.Фото pxfuel.com/