Прокуратура взяла его на контроль.

Во Владимирской области задержаны цыгане, избившие жителей Балакирево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.Накануне очевидцы разместили в соцсетях видеозапись, на которой запечатлён момент драки. К слову, админам групп, которые опубликовали кадры, цыгане угрожали расправой и требовали удалить видеоматериалы. Люди написали заявление в полицию.«Личности участников инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». При поддержке спецподразделений в местах проживания участников конфликта проведены специальные мероприятия», - пояснили в МВД.Расследование дела продолжается. Оно находится на контроле прокуратуры.