Поздравляем жителей Радужного с Днем города. В 16 километрах от Владимира, в стороне от основных...

Поздравляем жителей Радужного с Днем города.В 16 километрах от Владимира, в стороне от основных магистралей расположен город Радужный. Когда-то в 1971 году опытно-конструкторское бюро «Радуга» получило заболоченный участок земли. Началось 20-летнее строительство поселка, который в 1988 году указом президента станет городом.Государственная поддержка позволила за 10 лет привести Радужный в порядок после времен перестройки.На сегодняшний день в городе населением в 18 тыс человек есть свои телеканалы, больницы, училища, школы, молодежный спортивно-досуговый центр, многоэтажные яркие дома, возвышающиеся над лесными массивами. Здесь успешно работают 182 юридических лица всех форм собственности и множество ИП.Сегодня в Радужном празднуется День города. Мы поздравляем всех его жителей и желаем, чтобы город процветал и развивался!Тренеры из Радужного рассказали о пользе плавания в любом возрастеКадеты из Радужного помогают бойцам СВОСемья Минеевых из Радужного воспитывает пятерых детейФото - официальный сайт города Радужный.