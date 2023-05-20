На мосту через Клязьму на южном объезде Владимира начинаются ремонтные работы. Об этом сообщили в компании Упрдор Москва-Нижний Новгород. В период с 29 мая по 13 июня проезд по мосту будет

На мосту через Клязьму на южном объезде Владимира начинаются ремонтные работы. Об этом сообщили в компании Упрдор Москва-Нижний Новгород. В период с 29 мая по 13 июня проезд по мосту будет полностью закрыт. На месте начнется устранение дефектов в конструктивных элементах сооружения. Так на нескольких участках моста эксперты разберут поврежденное мостовое полотно, местами отремонтируют бетонную