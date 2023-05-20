С 29 мая мост на Южной объездной города Владимира закроют на ремонт. Устранение дефектов...

С 29 мая мост на Южной объездной города Владимира закроют на ремонт.Устранение дефектов планируется выполнить к середине июня.С октября 2022 года на мосту на Южной объездной города Владимира действуют ограничения движения грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн из-за снижения несущих способностей конструкций сооружения. Проезд организован в реверсивном режиме.На нескольких участках моста предстоит разобрать поврежденное мостовое полотно, выполнить локальный ремонт бетонной плиты с заменой армирования и восстановлением гидроизоляции. В местах ремонта уложат новое асфальтобетонное покрытие. Также планируется заменить непригодный для дальнейшей эксплуатации деформационный шов. Подготовительные работы уже стартовали.Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород", в период с 29 мая по 13 июня проезд по мосту будет закрыт.Фото пресс-службы ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород"