Синоптики прогнозируют возвращение дождей во Владимирскую область. Конец мая не порадует жителей...

Синоптики прогнозируют возвращение дождей во Владимирскую область.Конец мая не порадует жителей Владимирской области солнечными днями, ожидается неделя дождей и первые грозы.По прогнозам синоптиков, начиная с воскресенья, 21 мая, погода будет пасмурной пасмурной, небольшой дождь.Температура воздуха останется теплой, от 8 до 19 градусов.Также эксперты сообщают, что осадки принесет северо-восточный ветер. Завтра он будет слабым, до 4 м/с.Атмосферное давление в течение суток будет колеблется между отметками в 573 и 574 мм.рт.ст.Фото - pxfuel.com