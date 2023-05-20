Синоптики прогнозируют возвращение дождей во Владимирскую область.
Конец мая не порадует жителей...
Синоптики прогнозируют возвращение дождей во Владимирскую область.
Конец мая не порадует жителей Владимирской области солнечными днями, ожидается неделя дождей и первые грозы.
По прогнозам синоптиков, начиная с воскресенья, 21 мая, погода будет пасмурной пасмурной, небольшой дождь.
Температура воздуха останется теплой, от 8 до 19 градусов.
Также эксперты сообщают, что осадки принесет северо-восточный ветер. Завтра он будет слабым, до 4 м/с.
Атмосферное давление в течение суток будет колеблется между отметками в 573 и 574 мм.рт.ст.
Фото - pxfuel.com