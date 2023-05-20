Сотрудники МЧС Владимирской области спасли человека во время пожара в частном доме. Пресс-служба...

Сотрудники МЧС Владимирской области спасли человека во время пожара в частном доме.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области сообщила о пожаре в частном жилом доме по адресу: Владимир ул. Гражданская д. 2. Звонок в службу поступил 19 мая вечером.Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место возгорания. В доме с цокольного этажа шел дым. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы.Во время ликвидации пожара на площади 2 кв.м. в доме был обнаружен мужчина 1977 года рождения. Пожарные вывели его на свежий воздух, а также спасли его имущество.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Фото - ГУ МЧС России по Владимирской области.