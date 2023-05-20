После преступления она сбежала из дома

Следственный комитет Владимирской области сообщает, что 57-летнюю женщину из Александрова обвиняют в покушении на жизнь своего сожителя.Согласно официальной информации, ночью 17 мая между ней и 53-летним пострадавшим произошла ссора. В разгаре конфликта обвиняемая схватила нож и ударила им несколько раз в живот мужчины. После преступления сбежала из дома.Мужчина остался жив, а его убежавшую сожительницу задержали. На данный момент правоохранительные органы решают вопрос о заключении женщины. Расследование дела продолжается.