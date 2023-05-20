Во Владимирской области стартовал «Марафон семейных династий». В Международный день семей в Муроме...

Во Владимирской области стартовал «Марафон семейных династий».В Международный день семей в Муроме состоялось торжественное открытие областной акции «Марафон семейных династий».В Доме культуры железнодорожников собрались семьи Муромского, Селивановского и Меленковского районов, в том числе семьи участников СВО. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах меленковских вышивальщиц, селивановских резчиков по дереву, муромских гончаров и мастеров изделий из кожи.Следующий этап «Марафона семейных династий» пройдет 16 июня в Гороховце.Фото пресс-службы правительства Владимирской области