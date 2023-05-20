Ксения Бородина стала новой гостьей популярного психолога Марка Бартона. В ходе беседы она выговорилась обо всех волновавших ее темах на камеру.

Ксения Бородина стала новой гостьей популярного психолога МаркаБартона. В ходе беседы она выговорилась обо всехволновавших ее темах на камеру.Звезда проекта "Дом-2" не обошла стороной напряженные и злободневные вопросы. Ксения Бородина порассуждала об абьюзе (эмоциональном насилии, — Прим. ред.), с которым столкнулась в одних из своих отношений. В интервью ведущая поведала, что бывший мужчина издевался над ней психологически, а какое-то количество раз, даже поднимал руку. Совместная жизнь была очень тяжелой, но Ксении было невероятно трудно вырваться из этого замкнутого круга.Вспомнила Ксения Бородина и о других неприятных темах. Казалось бы, хрупкая брюнетку должны носить на руках, однако мало кто вел себя достойно и красиво. В продолжение этого рассказала она о скупых мужчинах.Оказывается, после развода с первым мужем Ксения считала каждую копейку. Хватало ей на оплату квартиры, няни, а остатки распределялись на бензин и продукты. Весьма обеспеченный ухажер как-то приехал к Ксении и начал хвастаться перед ней подарками, который купил для всех окружающих. Всех, кроме своей новой пассии. Сбитая с толку таким поведением Ксения Бородина дала ему от ворот поворот. Однако это лишь подстегнуло мужчину. Увы, слишком поздно...Напоследок звезда шоу "Дом-2" порассуждала о том, почему ей всегда было сложно просить о поддержке, о помощи, о подарках. Выразила она свое не понимание: есть множество девушек, которые получают все что угодно лишь за факт своего существования. В противовес ему есть она, кто сильно вкладывается в каждого своего мужчину, однако в ответ получает звенящую тишину.Обдумав все сказанное знаменитой брюнеткой, подписчики Марка Бартона составили свое мнение о личности Ксении Бородиной."Есть ощущение, что человек трансформируется, но еще на старте пути имногие смыслы еще только осознаются. Но этого уже много, я рада за нее", – с теплом написала одна из зрительниц про Ксению Бородину.